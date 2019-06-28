İngiltere 3 - 0 Norveç (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.
Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İngiltere, Jill Louise Scott'un 3. dakika ve Ellen Toni White'ın 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 57. dakikada Lucia Bronze attığı golle skoru belirledi. İngiltere'de Nikita Parris 83. dakikada penaltı kaçırdı.
İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de oynanacak Fransa-ABD maçıyla belli olacak.
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