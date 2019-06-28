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İngiltere 3 - 0 Norveç (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2019 08:25 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere, Norveç'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

İngiltere 3 - 0 Norveç (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.

Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İngiltere, Jill Louise Scott'un 3. dakika ve Ellen Toni White'ın 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 57. dakikada Lucia Bronze attığı golle skoru belirledi. İngiltere'de Nikita Parris 83. dakikada penaltı kaçırdı.

İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de oynanacak Fransa-ABD maçıyla belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere norveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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