İngiltere-ABD maçında çıt çıkmadı! Grubun ikinci sırasında İran yer aldı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam etti. B grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi. Tribünlerde yoğun boşlukların bulunduğu mücadele atak olarak da kısır geçti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

DİREKTEN DÖNDÜ

ABD'nin yıldızı Pulusic, ceza sahasının sol tarafından müthiş bir şut çıkarttı. Maçın ilk yarısında gerçekleşen bu atak direkten döndü.

İNGİLTERE LİDER, İRAN İKİNCİ

Maçın bu skorunun ardından İngiltere 4 puanla liderliğini korudu. İkinci sırayı ise 3 puanla İran aldı. Üçüncü sıradaki ABD 2, dördüncü sıradaki Galler ise 1 puanla haftayı tamamladı.

