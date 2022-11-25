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İngiltere-ABD maçında çıt çıkmadı! Grubun ikinci sırasında İran yer aldı

25.11.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, B Grubu maçlarıyla devam etti. İngiltere ile ABD'nin karşı karşıya geldiği mücadele izleyenleri tatmin etmedi. Net pozisyonların yaşanmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İngiltere-ABD maçında çıt çıkmadı! Grubun ikinci sırasında İran yer aldı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam etti. B grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi. Tribünlerde yoğun boşlukların bulunduğu mücadele atak olarak da kısır geçti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

DİREKTEN DÖNDÜ

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ABD'nin yıldızı Pulusic, ceza sahasının sol tarafından müthiş bir şut çıkarttı. Maçın ilk yarısında gerçekleşen bu atak direkten döndü.

İNGİLTERE LİDER, İRAN İKİNCİ

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Maçın bu skorunun ardından İngiltere 4 puanla liderliğini korudu. İkinci sırayı ise 3 puanla İran aldı. Üçüncü sıradaki ABD 2, dördüncü sıradaki Galler ise 1 puanla haftayı tamamladı.

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