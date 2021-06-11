SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi

İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi

11.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sırasında İngiliz Milli Takımı oyuncularının ırkçılık karşıtı protestoların sembolü haline gelen "diz çökme" eylemini yapması halinde yuhalanmamasını istediği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson, "diz çökme" eylemi yapacak milli takım oyuncularının yuhalanmamasını istedi

Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın diz çöken oyuncuları destekleyip desteklemediğine yönelik bir soru üzerine, "Evet. Başbakan, tüm insanların barışçıl protesto ve adaletsizlikler karşısında duygularını ifade etme hakkına saygı duyuyor." dedi.

Sözcü, Johnson'ın oyuncuların yuhalamasını değil, desteklemesini istediğini söylerken, Başbakan'ın oyuncuları yuhalayanları kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Başbakan'ın daha önce herkesin milli takımın arkasında olmasını istediğini" söylemekle yetindi.

İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİ TEPKİLİ

Hazırlık maçları öncesinde bazı oyuncuların diz çökmesi, bazı taraftarlar ile iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Gillian Keegan, eylemi "bölücü" olarak nitelendirirken, Muhafazakar Parti'den Lee Anderson, oyuncuların protestoları nedeniyle İngiltere'nin Euro 2020'deki maçlarını izlemeyeceğini söylemişti.

Muhafazakar Parti'den diğer bir milletvekili olan Brendan Clarke-Smith de, taraftarların "vaaz verilmesinden ve aşağılanmaktan bıktığını" ve sadece "ahlak dersi verilmeyen" bir oyun görmek istediklerini savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından eski başbakan Gordon Brown, Johnson'ı "ortaya çıkıp İngiltere futbol takımını ve yaptıklarını açıkça desteklemeye" çağırmıştı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate ise, oyuncuların protestoya devam edeceklerini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ay-Yıldızlı takımımızın maçına rekor!Ay-Yıldızlı takımımızın maçına rekor!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Fenerbahçe kolları sıvadı! Hedefteki isim....

Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

Obradovic antrenörlüğe geri dönüyor

Galatasaray'a sürpriz stoper!

Galatasaray'a sürpriz stoper!

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu!

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

F.Bahçe'de teknik direktör gelişmesi

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.