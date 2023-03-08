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İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kyle Walker, pantolunu indirip tacizde bulundu

08.03.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ın ortaya çıkan videosu İngiltere'yi karıştırdı. Bir barın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde pantolonunu indirdiği görülen yıldız oyuncu, barda gördüğü herkesi teker teker taciz etti.

İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kyle Walker, pantolunu indirip tacizde bulundu
Kyle Walker

Kyle Walker

İNG İngiltere
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde, Manchester City'nin evli oyuncusu Kyle Walker'ın taciz görüntüleri yayınlandı.

ÖNCE PANTOLONUNU İNDİRDİ...

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Adeta zil zurna sarhoş olan Kyle Walker, kalabalık bir ortamda pantolonunu indirip yanındaki herkesi öptüğü görülüyor. Daha sonra genç bir kadının yanına giden Walker, onu da öpüyor.

KADININ GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

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Genç kadının göğüslerine dokunmaya başlayan Kyle Walker'ın o anları İngiltere'de olay yarattı. Sızan bu görüntülerin ardından İngiliz polisi acil bir şekilde soruşturma başlattı. Manchester City'nin bu görüntülerin ardından ne yapacağı henüz bilinmiyor...

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