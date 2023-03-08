İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kyle Walker, pantolunu indirip tacizde bulundu

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde, Manchester City'nin evli oyuncusu Kyle Walker'ın taciz görüntüleri yayınlandı.

ÖNCE PANTOLONUNU İNDİRDİ...

Adeta zil zurna sarhoş olan Kyle Walker, kalabalık bir ortamda pantolonunu indirip yanındaki herkesi öptüğü görülüyor. Daha sonra genç bir kadının yanına giden Walker, onu da öpüyor.

KADININ GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

Genç kadının göğüslerine dokunmaya başlayan Kyle Walker'ın o anları İngiltere'de olay yarattı. Sızan bu görüntülerin ardından İngiliz polisi acil bir şekilde soruşturma başlattı. Manchester City'nin bu görüntülerin ardından ne yapacağı henüz bilinmiyor...

