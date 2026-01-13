SPOR

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea FA Cup'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli aynı zamanda Hull City'nin geçtiğimiz sene yollarını ayırdığı teknik direktör Liam Rosenior içinde ayrı bir öneme sahip. Rosenior bu maçla birlikte Hull'a karşı ilk kez mücadele edecek.

Burak Kavuncu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 3. Tur'da Blackburn Rovers'ı yenerek tur atladı.

CHELSEA İLE EŞLEŞTİ!

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur da Chelsea ile eşleşti! 1

Turuncu-siyahlılar, 4. turda ise Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea ile eşleşti. Müsabakada 14 Şubat tarihinde oynanacak.

ROSENIOR ESKİ TAKIMINA KARŞI...

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur da Chelsea ile eşleşti! 2

Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 41 yaşındaki Liam Rosenior'u getirdi. Rosenior, playofflara kalamamasının ardından Acun Ilıcalı tarafından Hull City'den kovulmuştu. Böylelikle Liam Rosenior eski takımına karşı Chelsea'nin başında MKM Stadium'da olacak.

