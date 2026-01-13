İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 4. Tur'da Chelsea ile eşleşti!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, FA Cup 3. Tur'da Blackburn Rovers'ı yenerek tur atladı.
Turuncu-siyahlılar, 4. turda ise Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Chelsea ile eşleşti. Müsabakada 14 Şubat tarihinde oynanacak.
Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 41 yaşındaki Liam Rosenior'u getirdi. Rosenior, playofflara kalamamasının ardından Acun Ilıcalı tarafından Hull City'den kovulmuştu. Böylelikle Liam Rosenior eski takımına karşı Chelsea'nin başında MKM Stadium'da olacak.
