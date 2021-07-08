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İngiltere - Danimarka maçında tartışılan penaltı

08.07.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere'nin Danimarka karşısında kazandığı penaltı çok tartışıldı.

İngiltere - Danimarka maçında tartışılan penaltı

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka arasında oynanan karşılaşmada çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 102. dakikasında Raheem Sterling, ceza alanında rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve maçın hakemi Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

Bu kararın ardından Danimarkalı oyuncular uzun süre itiraz etti ancak VAR'dan uyarı gelmedi ve Harry Kane topun başına geldi.

İngiliz yıldızın penaltısını Schmeichel kurtardı ancak dönen topu tamamlayan Kane, takımını 2-1 öne geçirdi.

ARSENE WENGER: PENALTI YOK

Pozisyon çok tartışılırken, Arsenal'in efsane teknik adamı Arsene Wenger de, "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemedi, anlamadım" yorumunu yaptı.

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dandik bi penaltıyla macı aldı ingilizler klasık

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