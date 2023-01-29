İngiltere'de akılalmaz olay! Tottenham taraftarı üzerinden 22 yıl geçen olayı hala unutmuyor! Sol Campbell için skandal tezahürat...

Tarihler 2001'i gösterdiğinde Tottenham ile sözleşmesi bittiği için ezeli rakip Arsenal'a transfer olarak o dönem büyük tepki çeken Sol Campbell'a Tottenham taraftarının öfkesini henüz bitmiş değil. Sözleşmesi bittiğinde Tottenham'dan ayrılmayacağını ve kısa süre içinde sözleşme yenileyeceğini basın yoluyla taraftara söyleyen Campbell, sözünde durmamış ve Arsenal'a imza atmıştı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tazeliğini koruyan olayı sonlandırmak için adım atan Sol Campbell'a daha sert bir yanıt geldi.

"TACİZE UĞRUYORUM, MAÇA GİDEMİYORUM"

The Guardian’a konuşan Campbell, hala kişisel olarak tacize uğradığını ve çocuklarını tanık olabilecekleri hakaretler nedeniyle maçlara götüremediğini söyledi. Campbell, "Belki 30 ya da 35 yaşında biri olsaydım farklı düşünürdüm. Ama 26 yaşındaydım. Artık o ben değilim. Bırakın 22 yılı, her yıl veya beş yılda bir kim aynı kalıyor? Bu kararı ben vermiyorum. Temiz bir sayfa istiyorum. Kalplerinize bakın, ruhlarınıza bakın ve bana temiz bir sayfa açın. Beni bir insan olarak görün." dedi. Çağrıda bulunan Campbell daha sert bir yanıt aldı.

"ÖLDÜĞÜNDE PARTİ VERECEĞİZ"

Campbell'ın bu çağrısı sonrası son oynadıkları maçta, ‘Campbell öldüğünde parti yapacağız’ sözlerinin de yer aldığı bir tezahürat yapan Tottenham taraftarı adeta kan dondurdu. . Spurs antrenörü Cristian Stellini maç sonu yaptığı açıklamada, “Tezahüratı duymadım. Ne dediklerini şimdi anlayabildim. Ama umarım bir daha asla olmaz.” ifadelerini kullandı.

"HANGİ DÜNYADA YAŞIYORUZ?"

Bu tezahürat sonrası açıklama yapan Campbell, “Sanki insanlar nasıl insan olunacağını unutmuş gibi. Birinin öleceğini dilemek ve umut etmek mi? Ve bir parti mi vereceksiniz? Hangi dünyada yaşıyoruz? Futbolun kendi kabileciliği olduğunu biliyorum ama kimse bunun kabul edilemez olduğunu düşünmüyorsa, gerçekten çok kötü durumdayız demektir.” dedi.

