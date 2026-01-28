SPOR

İngiltere'de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi sekizinci maçına Manchester City deplasmanında çıkacak. Sürpriz peşinde olan Galatasaray ilk 16'ya kendisini atıp Play-Off turunda seri başı olmak istiyor. İngiliz devi ise sarı kırmızılı ekibi farklı geçip ilk 8'e girmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi iki takımın yıldızları adeta birbirlerine meydan okudu. Milyonlarca taraftar ise 'maç hangi kanalda, Manchester City - Galatasaray maçı saat kaçta?' sorularının cevabını aradı. İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

İngiltere'de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu
Melih Kadir Yılmaz

Galatasaray haberleri... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 8'inci maçına İngiliz devi Machester City karşısında çıkıyor. Dev maç iki takım için de kritik öneme sahip. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergileyen Manchester City, Play-Off turunda Real Madrid'e boyun eğmiş ve elenmişti.

MANCHESTER - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gecenin en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Galatasaray maçı Türkiye saati ile saat 23:00'te başlayacak. Dev karşılaşma TRT 1'de ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 1

Galatasaray bu sene İngiliz devi Liverpool'a karşı oynadığı futbol ile dünya kamuoyunda büyük ses getirmişti. Şimdiye kadar oynana 7 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 10 puan topladı ve kendisine 17'nci sırada yer buldu. 13 puanı bulunan Manchester City ise şimdiye kadar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. City bu performansı ile 11'inci sırada bulunuyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Sakatlıklarla boğuşan ve çok sayıda eksiği bulunan Manchester City'de Pep Guardiola bu maç öncesi kadro konusunda oldukça zorlandı. İspanyol hocanın tercihinin ise şu şekilde olması bekleniyor:

Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Nathan Ake, Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Philip Foden, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 2

Galatasaray'da Okan Buruk'un 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jacobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 3

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Büyük bir sürpriz olmadığı sürece ilk 24'ü garantileyen Galatasaray, Play-Off turunda seri başı olabilmek için Manchester City karşısında sürpriz arayacak. Kendisine ilk 16'ya atmak isteyen Galatsaray için City maçı büyük öneme sahip.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 4

Bu durum İngiliz devi için de geçerli. İlk 8'e girmek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri Galatasaray'ı farklı yenmek istiyor.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 5

CİTY'NİN YILDIZINDAN GALATASARAY MESAJI: "HAZIRIM"

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jeremy Doku Galatasaray maçı öncesi mesaj verdi. Maça hazır olduğunu belirten ve "Kazanmak istiyoruz" diyen Belçikalı yıldız "Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz. Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite var. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda öz güvenimiz yüksek. Galatasaray'ın büyük oyuncuları var. Sane ve İlkay burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlar karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 6


Jeremy Doku

İLKAY GÜNDOĞAN: "TAKTİKLERİNİ AZ ÇOK BİLİRİM, İYİ HAZIRLANDIK"

Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan da Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Eski takımına karşı oynamanın kendisi için tuhaf olacağını söyleyen İlkay Gündoğan, "Eski arkadaşlarıma karşı, samimi olduğum eski teknik direktörüme karşı bu statta oynamak çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul'a döneriz" dedi.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 7


İlkay Gündoğan

Eski takımının taktiklerini az çok bildiğini söyleyen Gündoğan, "Bireysel kalitesi yüksek bir takım. Bizi zor maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde herkes zordur. İyi hazırlandık, kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 8

SİNGO HAFTALAR SONRA MAÇ KADROSUNDA

Öte yandan Galatasaray'ın sezon başı büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle haftalardır maç kadrosuna girememişti. Yıldız isim Manchester City maç kadrosuna alındı. Okan Buruk'un maçın ilerleyen dakikalarında Singo'yu oyuna dahil etmesi bekleniyor.

İngiltere de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11 leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu 9

MAÇIN HAKEMİ İSPANYOL ALEJANDRO HERNANDEZ

Dev karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da da Robert Schröder görev alacak.

23:00
Manchester City Manchester City
-
Galatasaray Galatasaray

