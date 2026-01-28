İngiltere'de dev maç! Manchester City - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... Yıldız isimler birbirlerine meydan okudu

Galatasaray haberleri... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 8'inci maçına İngiliz devi Machester City karşısında çıkıyor. Dev maç iki takım için de kritik öneme sahip. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergileyen Manchester City, Play-Off turunda Real Madrid'e boyun eğmiş ve elenmişti.
Gecenin en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Galatasaray maçı Türkiye saati ile saat 23:00'te başlayacak. Dev karşılaşma TRT 1'de ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray bu sene İngiliz devi Liverpool'a karşı oynadığı futbol ile dünya kamuoyunda büyük ses getirmişti. Şimdiye kadar oynana 7 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 10 puan topladı ve kendisine 17'nci sırada yer buldu. 13 puanı bulunan Manchester City ise şimdiye kadar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. City bu performansı ile 11'inci sırada bulunuyor.
Sakatlıklarla boğuşan ve çok sayıda eksiği bulunan Manchester City'de Pep Guardiola bu maç öncesi kadro konusunda oldukça zorlandı. İspanyol hocanın tercihinin ise şu şekilde olması bekleniyor:
Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Nathan Ake, Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Philip Foden, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland
Galatasaray'da Okan Buruk'un 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:
Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jacobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Büyük bir sürpriz olmadığı sürece ilk 24'ü garantileyen Galatasaray, Play-Off turunda seri başı olabilmek için Manchester City karşısında sürpriz arayacak. Kendisine ilk 16'ya atmak isteyen Galatsaray için City maçı büyük öneme sahip.
Bu durum İngiliz devi için de geçerli. İlk 8'e girmek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri Galatasaray'ı farklı yenmek istiyor.
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Jeremy Doku Galatasaray maçı öncesi mesaj verdi. Maça hazır olduğunu belirten ve "Kazanmak istiyoruz" diyen Belçikalı yıldız "Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz. Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite var. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda öz güvenimiz yüksek. Galatasaray'ın büyük oyuncuları var. Sane ve İlkay burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlar karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince.
Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan da Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Eski takımına karşı oynamanın kendisi için tuhaf olacağını söyleyen İlkay Gündoğan, "Eski arkadaşlarıma karşı, samimi olduğum eski teknik direktörüme karşı bu statta oynamak çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul'a döneriz" dedi.
Öte yandan Galatasaray'ın sezon başı büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle haftalardır maç kadrosuna girememişti. Yıldız isim Manchester City maç kadrosuna alındı. Okan Buruk'un maçın ilerleyen dakikalarında Singo'yu oyuna dahil etmesi bekleniyor.
Dev karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da da Robert Schröder görev alacak.
