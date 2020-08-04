SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere'de flaş karar! Öksürüğe kırımızı kart...

İngiltere'de flaş karar! Öksürüğe kırımızı kart...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyonu, tüm liglerinde uygulayacağı yeni bir kural getiriyor. Bilinçli olarak birinin suratına öksürmenin saha içindeki cezası ne olacak? İşte detaylar...

İngiltere'de flaş karar! Öksürüğe kırımızı kart...

Koronavirüs pandemisi, tüm dünyada hayatı yeni bir normale alıştırmak zorunda bırakırken, sporun kendisi de bundan oldukça etkilendi. Kurallar koronavirüs önlemleri çerçevesinde yeniden oluşturulurken, yeni kurallar da buna eklenebiliyor.

ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm liglerinde saha içinde öksüren futbolcularla ilgili bir düzenleme getirecek. The Guardian'da yer alan habere göre bilinçli bir şekilde bir görevlinin veya başka bir futbolcunun suratına öksüren bir futbolcu, sarı veya kırmızı kartla cezalandırılacak.

Hakemler tabii ki saha içinde normal şekilde öksürülmesine değil, bunu bilinçli olarak yapanlara kuralı uygulayacak.

KÜFÜR KATEGORİSİNE GİRİYOR

Bilinçli bir şekilde birinin suratına öksürme suçu, “saldırgan, hakaret edici veya küfürlü dil veya jest kullanma” kategorisine girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Dünya devine transfer oluyor!Dünya devine transfer oluyor!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Gökhan Gönül ve Caner transferinde şok gelişme!

Gökhan Gönül ve Caner transferinde şok gelişme!

Dünya devine transfer oluyor!

Dünya devine transfer oluyor!

Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı

Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City, Tottenham ve Arsenal Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

Dünya devine transfer oluyor!

Jose Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a istiyor

Mourinho milli oyuncuyu istiyor

FA Cup'un sahibi Chelsea'yi yenen Arsenal oldu

FA Cup'un sahibi belli oldu!

Arsenal'den flaş karar! Mesut Özil'i Türkiye'ye gönderdi

Arsenal'den flaş karar! Mesut Özil'i Türkiye'ye gönderdi

Çağlar Söyüncü'nün istikrarı, Cenk Tosun'un şanssızlığı

Çağlar'ın istikrarı, Cenk'in şanssızlığı

Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi

Mustafi ameliyat edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.