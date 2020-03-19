İngiltere'de futbol maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi!

İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin en az 30 Nisan'a kadar başlamayacağını açıkladı. Böylece futbol maçları 42 gün ertelenmiş oldu.
Bu erteleme kararına en büyük destek Manchester United ve Chelsea kulübünden geldi. Kulüp yetkileri yaptıkları açıklamalarla bu kararın alınmasına vesile olmuş oldu.
VAKA SAYISI ARTIYOR
Birleşik Krallık'ta ilk kararın açıklandığı gün olan 13 Mart'taki vaka sayısı: 32,771
Dün yapılan resmî açıklamada Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısı: 56,221
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