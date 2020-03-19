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İngiltere'de futbol maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

İngiltere'de futbol maçları en az 30 Nisan'a kadar askıya alındı.

İngiltere'de futbol maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi!

İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin en az 30 Nisan'a kadar başlamayacağını açıkladı. Böylece futbol maçları 42 gün ertelenmiş oldu.

Bu erteleme kararına en büyük destek Manchester United ve Chelsea kulübünden geldi. Kulüp yetkileri yaptıkları açıklamalarla bu kararın alınmasına vesile olmuş oldu.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Birleşik Krallık'ta ilk kararın açıklandığı gün olan 13 Mart'taki vaka sayısı: 32,771

Dün yapılan resmî açıklamada Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısı: 56,221

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ligi koronavirüs

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