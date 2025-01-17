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İngiltere'de inanılmaz maç! Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo 12 dakikada hat-trick yaptı, kendisine hayran bıraktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 09:18
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Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Mücadele Manchester ekibinin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Amad Diallo hat-trick yaparak yıldızlaştı. İşte detaylar...

İngiltere'de inanılmaz maç! Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo 12 dakikada hat-trick yaptı, kendisine hayran bıraktı

Premier Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadele Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken ManU'nun golleri 82, 90 ve 90+4. dakikalarda geldi.

12 DAKİKADA HAT-TRICK

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Southampton 43. dakikada Ugarte'nin kendi kalesine atmasıyla öne geçti. 82., 90. ve 90+4. dakikalarda Amad Diallo üç gol bularak takımına galibiyeti getirdi.

12'NCİ SIRAYA YÜKSELDİ

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Bu sonuçla birlikte 26 puana yükselen United, 12. sıraya yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı. Southampton ise 6 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti. Kırmızı Şeytanlar bir sonraki lig maçında sahasında Brighton ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Southampton FC son dakika premier lig
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