İngiltere'de inanılmaz maç! Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo 12 dakikada hat-trick yaptı, kendisine hayran bıraktı

Premier Lig'de 21. haftanın kapanış mücadelesinde Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadele Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken ManU'nun golleri 82, 90 ve 90+4. dakikalarda geldi.

12 DAKİKADA HAT-TRICK

Southampton 43. dakikada Ugarte'nin kendi kalesine atmasıyla öne geçti. 82., 90. ve 90+4. dakikalarda Amad Diallo üç gol bularak takımına galibiyeti getirdi.

12'NCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 26 puana yükselen United, 12. sıraya yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı. Southampton ise 6 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti. Kırmızı Şeytanlar bir sonraki lig maçında sahasında Brighton ile karşılaşacak.