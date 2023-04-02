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İngiltere'de kan donduran olay! Sakatlanan futbolcu için saha içinde kordon oluşturuldu

02.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de oynan Yeovil Town ve Southend karşılaşmasında kan donduran bir olay yaşandı. Bir oyuncunun sakatlanarak yerde kaldığı anlarda tüm sağlık personelleri sahaya girdi. Tribünlerin ve kameraların ne olduğunu görmemesi için oyuncunun etrafını saran personeller tam 7 dakika boyunca kıpırdamadan bekledi.

İngiltere'de kan donduran olay! Sakatlanan futbolcu için saha içinde kordon oluşturuldu

Yeovil Town ve Southend karşılaşması İngiltere'nin gündemine oturdu. Bir oyuncunun sakatlandığı mücadelede 7 dakika boyunca yaşanan olaylar İngiltere'de manşetleri süsledi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

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Yeovil Town futbolcusu Alex Fisher, Southend kalecisi Andeng Ndi ile çok feci bir şekilde çarpıştı ve Fisher yerde kaldı. Kameralarda devamı gösterilmeyen pozisyonla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Televizyon acı içinde sesi duyulan Fisher için tüm sağlık personeli sahaya girdi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ KORDON OLUŞTURDU

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Kameraların ve taraftarların görmesini istemedikleri sakatlık sonrası sağlık görevlileri tam 7 dakikalık uzunca bir kordon oluşturdu. Sonrasında sedyeyle oyun dışına alınan oyuncu için resmi açıklama gelmedi.


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