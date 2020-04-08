İngiltere'de maaş krizi büyüyor! Mesut Özil'in menajerinden açıklama

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizi anlattı. Söğüt açıklamalarında, "Önümüzde bir yol haritası yok. Salgının ne zaman biteceği belli değil. Ligin ne zaman başlayacağı da belli değil. Bu konular netleşmemişken maaşlarda kesintinin kabul edilmesi bekleniyor. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
İngiliz basınına konuşan Erkut Söğüt, federasyon, lig yönetimi ve oyuncular birliği arasında yürütülen görüşmelere menajerlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
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