Mynet Trend

İngiltere'de mahkum gardiyanının boğazını kesti

sesamos sesamos
DÜNYA  | 15.04.2019 04:09 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Nottingham kentinde bir hapishanede bir mahkum, gardiyanın boğazını kesti.

İngiltere'de mahkum gardiyanının boğazını kesti

İngiltere’nin Nottingham şehrinin hapishanesinde 23 yaşındaki bir gardiyan, bir mahkumun saldırısına uğradı.

GARDİYAN SON ANDA KURTARILDI

Boğazına tıraş bıçağıyla 17 çizik atılan gardiyanın son anda hayatının kurtarıldığı açıklandı.

"SEBEPSİZ"

Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, saldırının sebepsiz olduğu ve atardamarı çok az bir farkla kesilmekten kurtulduğu ifade edildi. Yapılan soruşturmada, saldırının “sebepsiz” olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl hapishane müfettişleri, Nottingham şehir hapishanesinin “tehlikeli” olduğu konusunda uyarmış, yetkililerin önlem alması ve hapishanede reform yapmaları konusunda tavsiyede bulunmuştu.

(İHA)


Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
KKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltındaKKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltında
Komşuda büyük felaket! Önümüzdeki günler için hazır olun uyarısıKomşuda büyük felaket! Önümüzdeki günler için hazır olun uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere nottingham Gardiyan mahkum saldırı Hapishane

En Çok Okunan Trend Haberler

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Ekrem İmamoğlu'ndan derbi eleştirilerine yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan derbi eleştirilerine yanıt!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltında

KKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltında

Son dakika! İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 76’ya yükseldi

Komşuda büyük felaket! Önümüzdeki günler için hazır olun uyarısı

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü! Yağışlar sonrası ortaya çıktılar (Yaşayan fosil nedir?)

200 milyon yıllık ‘yaşayan fosil’ görüldü!

Yolcular kaza sonrası yola savruldu!

Yolcular kaza sonrası yola savruldu!

Fenomen anne çocuğunu tekmeledi!

Fenomen anne çocuğunu tekmeledi!

Alışveriş merkezinin çatısında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar!

AVM'de rezalet! Çatıda cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.