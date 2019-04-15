İngiltere'de mahkum gardiyanının boğazını kesti

İngiltere’nin Nottingham şehrinin hapishanesinde 23 yaşındaki bir gardiyan, bir mahkumun saldırısına uğradı.
GARDİYAN SON ANDA KURTARILDI
Boğazına tıraş bıçağıyla 17 çizik atılan gardiyanın son anda hayatının kurtarıldığı açıklandı.
"SEBEPSİZ"
Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, saldırının sebepsiz olduğu ve atardamarı çok az bir farkla kesilmekten kurtulduğu ifade edildi. Yapılan soruşturmada, saldırının “sebepsiz” olduğu tespit edildi.
Geçtiğimiz yıl hapishane müfettişleri, Nottingham şehir hapishanesinin “tehlikeli” olduğu konusunda uyarmış, yetkililerin önlem alması ve hapishanede reform yapmaları konusunda tavsiyede bulunmuştu.
(İHA)
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