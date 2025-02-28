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İngiltere'de şaşırtan ceza! Hakemin elini sıktığı için şampiyonluk yolunda men edildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.02.2025 08:29
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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Everton ile oynanan Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Mücadelenin hakemi Michael Oliver'ın elini sert sıktığı için böyle bir ceza alan Slot, İngiltere'de gündeme oturdu.

İngiltere'de şaşırtan ceza! Hakemin elini sıktığı için şampiyonluk yolunda men edildi!

İngiltere Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Liverpool’un, 12 Şubat’ta Everton ile oynadığı erteleme maçında yaşanan olaylarla ilgili İngiltere Futbol Federasyonu, disiplin raporlarını açıkladı.

ELİNİ SERT SIKTIĞI İÇİN İLGİNÇ CEZA

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Goodison Park’taki mücadelenin sonunda hakem Michael Oliver’a tepki gösteren Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kırmızı kart görmüştü. Hollandalı teknik adam, maç bittikten sonra hem müsabaka hakemine hem de yardımcı hakeme karşı uygunsuz davrandığı, hakaret ve küfür içeren sözler veya davranışlarda bulunduğu sebebiyle Düzenleme Komisyonu tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 70 bin Pound da para cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgiye göre; Arne Slot'un maç sonunda hakemin elini sert sıktığı için bu cezayı aldığı ifade edildi.

İNGİLTERE DURUMA ŞAŞKIN

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Arne Slot, Newcastle United ve Southampton karşılaşmalarında takımın başında olamayacak. Slot, 2 Nisan’da oynanacak Everton maçıyla birlikte saha kenarına dönecek.

Ayrıca oyundan atıldıktan sonra bir maç görevlisine karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen Liverpool Yardımcı Antrenörü Sipke Hulshoff de 2 maç men cezası ve 7 bin Pound para cezası aldı. İngiltere'de verilen bu ceza spor kamuoyu tarafından tartışmalara yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Liverpool
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