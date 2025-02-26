İngiltere'de taraftar Jose Mourinho için toplandı! Premier Lig'deki Chelsea-Southampton maçı öncesi Fenerbahçe taraftarını korkutan hamle,

Premier Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Chelsea'de taraftar ayaklanmış durumda. Son oynanan Southampton karşılaşması öncesi stat önünde toplanan bir grup yönetimi protesto etti.

ŞAŞIRTAN TEZAHÜRAT

Zaman zaman tezahüratlarda bulunan ve yönetime tepki gösteren taraftarlar bir ara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de tezahüratta bulundu.

MOURINHO'YU İSTİYORLAR

Enzo Maresca'nın yönetiminden pek de memnun olmayan taraftarlar takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu. Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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