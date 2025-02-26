İngiltere'de taraftar Jose Mourinho için toplandı! Premier Lig'deki Chelsea-Southampton maçı öncesi Fenerbahçe taraftarını korkutan hamle,

Premier Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Chelsea'de taraftar ayaklanmış durumda. Son oynanan Southampton karşılaşması öncesi stat önünde toplanan bir grup yönetimi protesto etti.
Zaman zaman tezahüratlarda bulunan ve yönetime tepki gösteren taraftarlar bir ara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de tezahüratta bulundu.
Enzo Maresca'nın yönetiminden pek de memnun olmayan taraftarlar takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu. Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Chelsea taraftarları, Southampton maçı öncesinde Jose Mourinho lehine tezahürat yapıyor. pic.twitter.com/gHNWjVyOHk— Mynet Spor (@mynetspor) February 26, 2025
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