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İngiltere'de taraftar Jose Mourinho için toplandı! Premier Lig'deki Chelsea-Southampton maçı öncesi Fenerbahçe taraftarını korkutan hamle,

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 08:09
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İngiltere Premier Lig'de işleri pek de istediği gibi giymeyen köklü kulüp Chelsea'de, stat önünde toplanan kalabalık takımı uzun yıllar çalışan Jose Mourinho lehine tezahüratlarda bulundu. İşte detaylar...

İngiltere'de taraftar Jose Mourinho için toplandı! Premier Lig'deki Chelsea-Southampton maçı öncesi Fenerbahçe taraftarını korkutan hamle,

Premier Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet alan Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Chelsea'de taraftar ayaklanmış durumda. Son oynanan Southampton karşılaşması öncesi stat önünde toplanan bir grup yönetimi protesto etti.

ŞAŞIRTAN TEZAHÜRAT

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Zaman zaman tezahüratlarda bulunan ve yönetime tepki gösteren taraftarlar bir ara Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de tezahüratta bulundu.

MOURINHO'YU İSTİYORLAR

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Enzo Maresca'nın yönetiminden pek de memnun olmayan taraftarlar takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu. Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

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Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe mourinho
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