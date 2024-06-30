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İngiltere'de yaşanan sakatlık İngiliz taraftarları neredeyse sevindirdi! Girecek ismi görünce...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 20:36
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EURO 2024 son 16 turunda Slovakya karşısında 66. dakikada Trippier'in sakatlanması sonrası kenara gelirken, yerine giren isim İngiliz taraftarlardan büyük alkış aldı. İşte detaylar...

İngiltere'de yaşanan sakatlık İngiliz taraftarları neredeyse sevindirdi! Girecek ismi görünce...

EURO 2024 son 16 turu maçında Slovakya ile karşılaşan İngiltere'de beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 66'yı gösterirken, Trippier rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak kendisini yere bıraktı.

KENARDA O İSİM GÖRÜNÜNCE...

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Yıldız ismin oyuna devam edememesi sonrası İngiltere Teknik Direktörü Southgate'in az süre vermesi nedeniyle en çok eleştiri aldığı isim olan Palmer yedek kulübesinden çıkınca taraftarlardan büyük bir alkış ve tezahürat geldi.

Bu sezon başında Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan Cole Palmer muhteşem performansıyla Premier Lig'in gözdelerinden...

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İngiltere Sakatlık son dakika euro 2024
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