İngiltere’de zamanı satarak kazandığı parayla emekli olan kadın: Ruth Belville

Zamanı satmak ve satın almak fikri size çılgınca geliyor olabilir. Ancak 19. yy’da Londra’da yaşayan bir kadın zamanın değerini herkesten önce fark etmeyi başardı. Günümüzde olduğu gibi bir saat anlayışı hakim değildi. Bu durum aslında “zaman endüstrisi” olarak isimlendirilen bir kavramın doğmasına neden oldu. O dönemde bir aile zamanı satarak geçimini sağladı. Hatta ailenin kızı Ruth Belville bu işten emekli oldu. İşte zamanı satan kadın Ruth Belville ve onun ilginç hikayesi…

19.yy’da zamanı bilmek oldukça önemliydi. Çünkü tüm insanlar zamana bağlı yaşıyordu. İyi saatler ve kronometreler yavaş yavaş yaygın hale geliyordu. Ancak iyi bir saat standart bir şekilde doğru zamana ayarlı değilse hiçbir işe yaramıyordu. Hatta saati bilmek o kadar değerli bir şeydi ki, Londra’da bir aile geçimini “zamanı satarak” sağlıyordu

Tam adı Elizabeth Ruth Naomi Belville olan kadın 5 Mart 1854-1943 yılları arasında yaşadı. Ruth, annesi Maria Elizabeth ve babası John Henry ile “zamanı satmayı” bir kazanç kapısına çevirmişti. Ruth Belville’in babası John Henry Belville, 1836’da 200 müşteri için bir hizmet oluşturmuştu. Buna göre, John Henry her sabah Greenwich Gözlemevi’ne giderdi. Burada saatini Greenwich Ortalama Saati’ne (GMT) göre ayarlardı. Daha sonra arabasıyla yola çıkarak hizmete abone olan müşterilerinin saatini ayarlamasına yardımcı olurdu.