SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'da ayrılıyor...

İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'da ayrılıyor...

13.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray'ın Portekizli tecrübeli çalıştırıcı Nuno Espirito Santo ile yakından ilgilendiğini yazı. Okan Buruk'un takımdan ayrılabileceğini ifade eden gazete, Portekizli çalıştırıcı için Galatasaray'ın dirsek temasında olduğunu söyledi. Bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir şok yaşadı.

İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'da ayrılıyor...

Galatasaray'da gol yollarında yaşanan sıkıntı sonrası İngiliz medyasından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Nuno Espirito Santo'nun Wolves'a geri dönmek için her şeyi yaptığı ifade edilirken, Daily Mail'e göre; Wolves'un Nuno Espirito ile ilgili herhangi bir girişimi bulunmuyor.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ DURUMDA

6932614169eadb875c001f02448a33658136f9c3

Şu sıralar Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın başında olan Nuno Espirito'nun yeniden Avrupa'ya dönmek için kulüp arayışlarına girdiği ifade edildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı için Galatasaray'ın gizliden gizliye görüşmeler yaptığı yazılırken, Okan Buruk'un bu duruma ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve beklenen oldu! Okan hoca kararını verdi...Ve beklenen oldu! Okan hoca kararını verdi...
Icardi delirdi! 'Wanda o isimden hamile kaldı'Icardi delirdi! 'Wanda o isimden hamile kaldı'
Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray erhan yaşında buruk portekizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Icardi gece yarısı canlı yayın açtı...

Seferovic, Jesus'a diz çöktürmüştü... Tarih tekerrür etti! Aynı stadyum, aynı dakika "30 yıldır böyle bir şey görmedim"

Seferovic, Jesus'a diz çöktürmüştü... Tarih tekerrür etti! Aynı stadyum, aynı dakika "30 yıldır böyle bir şey görmedim"

G.Saray paylaştı! "Fenerliyim, helal olsun"

G.Saray paylaştı! "Fenerliyim, helal olsun"

Bu akşam Türk futbolu için çok kritik! Her şey bu 4 maça bağlı...

Bu akşam Türk futbolu için çok kritik! Her şey bu 4 maça bağlı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.