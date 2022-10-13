İngiltere'den deprem etkisi yaratacak iddia! Okan Buruk Galatasaray'da ayrılıyor...

Galatasaray'da gol yollarında yaşanan sıkıntı sonrası İngiliz medyasından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Nuno Espirito Santo'nun Wolves'a geri dönmek için her şeyi yaptığı ifade edilirken, Daily Mail'e göre; Wolves'un Nuno Espirito ile ilgili herhangi bir girişimi bulunmuyor.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ DURUMDA

Şu sıralar Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın başında olan Nuno Espirito'nun yeniden Avrupa'ya dönmek için kulüp arayışlarına girdiği ifade edildi. 48 yaşındaki çalıştırıcı için Galatasaray'ın gizliden gizliye görüşmeler yaptığı yazılırken, Okan Buruk'un bu duruma ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.



