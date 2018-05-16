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İngiltere, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 16.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.

İngiltere, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gareth Southgate, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik milli takım kadrosunu belirledi.

2018 Dünya Kupası'nda Tunus, Panama ve Belçika'nın yer aldığı G Grubu'nda mücadele edecek İngiltere'nin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Fabian Delph, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young
Orta Saha: Raheem Sterling, Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek
Forvet: Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy, Danny Welbeck

İngiltere kadro

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere milli takımı 2018 dünya kupası

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