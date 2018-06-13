İngiltere, Dünya Kupası öncesi 1254 holiganın pasaportuna el koydu!

İngiltere, Dünya Kupası için Rusya’ya gitmelerini önlemek için bin 254 holiganın pasaportuna el koydu.
Kaçak durumdaki holiganlara yönelik operasyonun süreceği belirtilirken, el konulan pasaportların da kupa finalinin oynanacağı 15 Temmuz’a kadar alıkonacağı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Polisten Sorumlu Bakan Yardımcısı Nick Hurd de yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Kupası'nın bir “futbol bayramı” olduğunu belirterek, bu etkinlikte “şiddet ve düzensizliğe yer olmadığını” vurguladı.
Hurd, Rusya’daki kupada sorun oluşturacak potansiyeli taşıyan taraftarların İngiltere’yi terk etmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.
Yasaklar
İngiltere’de futbolla ilişkili gözaltılar, çıkartılan Futbol Yasası ile holiganlara yönelik yasaklama tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2000 yılından bu yana önemli ölçüde azaldı.
Ülkede mahkemeler, sorun çıkaran holiganlara yönelik 10 yıla kadar yasak getirebiliyor. Uygulama kapsamında listeye alınan holiganların maçlara girişinin yanı sıra, maç günlerinde stadyumlara yakın bölgelere girişini, toplu taşıma araçlarını kullanması, bazı durumlarda da şehir merkezlerine inişi yasaklanabiliyor.
Listeye giren holiganların, resmi makamların talep ettiği durumlarda pasaportlarını da polise teslim etmeleri gerekiyor.
Yasakları ihlal edenler, 5 bin sterline (30 bin lira) kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası alabiliyor.
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