SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, koronavirüsün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti. Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"SEZONU BİTİREMEYEBİLİRİZ"

Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı. Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Lig başlamazsa iflas ederizLig başlamazsa iflas ederiz
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ligi premiere lig koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Erdoğan açıklamıştı! Kolonya ve maske dağıtımı başladı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Lig başlamazsa iflas ederiz

Lig başlamazsa iflas ederiz

Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Ronaldinho'ya bir şok da koronavirüsten!

Fenerbahçe'den transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den transfer hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Cenk Tosun'dan flaş Galatasaray itirafı!

Cenk Tosun'dan flaş Galatasaray itirafı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

Federasyon açıkladı! Sezon başlamayabilir...

Seks partisi veren Kyle Walker'a büyük şok!

Seks partisi veren yıldıza büyük şok!

İngiltere'de Premier Ligi bir kez daha ertelendi!

Premier Lig için karar verildi!

Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz

Lig başlamazsa iflas ederiz

Liverpool'dan o karardan geri adım attı

Tepki toplamıştı... Liverpool'dan geri adım

Manchester City'nin kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi koronavirüse yenildi!

Guardiola'nın annesi koronadan öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.