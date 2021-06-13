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İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda?

13.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Hırvatistan maçı EURO 2020 D Grubu’nda bugün oynanacak. Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile beraber aynı grupta bulunan iki takım, gruba 3 puanla başlamak amacıyla karşılaşacak. Peki İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte yanıtı...

İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda?

EURO 2020'de heyecan sürüyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Hırvatistan maçı EURO 2020 D Grubu’nda bugün oynanacak. Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile birlikte aynı grupta bulunan İngiltere ve Hırvatistan takımları, gruba 3 puanla başlamak amacıyla karşı karşıya gelecek. Peki İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta?

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Avrupa Şampiyonası’nda bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Bunların ilki İngiltere Hırvatistan mücadelesi olacak. D grubu içerisinde yer alan ve favori olarak gösterilen İngiltere turnuvaya 3 puanla başlamak için yarışacak. İngilizlerin şu an 6 maçlık galibiyeti bulunuyor.

Merakla araştırılan Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yapılacak İngiltere Hırvatistan maçı 13 Haziran 2021 Pazar günü yani bugün saat 16:00’da oynanacak.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

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Hırvatistan, son 9 maçında yalnızca 2 defa galibiyet almıştı. Wembley’de gerçekleşecek ve saat 16:00’da başlayacak olan heyecanlı müsabaka yayıncı kuruluş TRT 1 ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek.

Yine 13 Haziran 2021 tarihindeki diğer karşılaşmalar ise şöyle:

Avusturya Kuzey Makedonya karşılaşması saat 19:00'da
Hollanda Ukrayna karşılaşması saat 22:00'da


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Hırvatistan
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