İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Hırvatistan maçı hangi kanalda?

EURO 2020'de heyecan sürüyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği İngiltere Hırvatistan maçı EURO 2020 D Grubu’nda bugün oynanacak. Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile birlikte aynı grupta bulunan İngiltere ve Hırvatistan takımları, gruba 3 puanla başlamak amacıyla karşı karşıya gelecek. Peki İngiltere Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta?

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Avrupa Şampiyonası’nda bugün 3 karşılaşma daha oynanacak. Bunların ilki İngiltere Hırvatistan mücadelesi olacak. D grubu içerisinde yer alan ve favori olarak gösterilen İngiltere turnuvaya 3 puanla başlamak için yarışacak. İngilizlerin şu an 6 maçlık galibiyeti bulunuyor.

Merakla araştırılan Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yapılacak İngiltere Hırvatistan maçı 13 Haziran 2021 Pazar günü yani bugün saat 16:00’da oynanacak.

İNGİLTERE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan, son 9 maçında yalnızca 2 defa galibiyet almıştı. Wembley’de gerçekleşecek ve saat 16:00’da başlayacak olan heyecanlı müsabaka yayıncı kuruluş TRT 1 ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek.

Yine 13 Haziran 2021 tarihindeki diğer karşılaşmalar ise şöyle:

Avusturya Kuzey Makedonya karşılaşması saat 19:00'da

Hollanda Ukrayna karşılaşması saat 22:00'da



