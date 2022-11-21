İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere İran maçı için heyecan dorukta. 21 Kasım 2022 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi birçok kişi maçın yayın saati ve kanalı konusunda araştırma yapıyor. İngiltere İran maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte İngiltere İran maçı hakkında detaylar...

İNGİLTERE İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere İran maçı bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) saat 16.00'da oynanacak.

İNGİLTERE İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere İran maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI TAKİP

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADORSU

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İRAN DÜNYA KUPASI KADORSU

İRAN DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

