SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan İngiltere İran maçı için nefesler tutuldu. Dünya Kupası açılış maçı dün Katar ile Ekvador arasında oynandı. Karşılaşmada galip gelen taraf 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. İngiltere İran maçı ise bugün Halife Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası İngiltere İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere İran maçı için heyecan dorukta. 21 Kasım 2022 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi birçok kişi maçın yayın saati ve kanalı konusunda araştırma yapıyor. İngiltere İran maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte İngiltere İran maçı hakkında detaylar...

2022 dünya kupası

İNGİLTERE İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere İran maçı bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) saat 16.00'da oynanacak.

İNGİLTERE İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere İran maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

2022 Dünya Kupası

İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI TAKİP

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADORSU

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

İRAN DÜNYA KUPASI KADORSU

İRAN DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son şampiyon, Dünya Kupası'na başlıyor!Son şampiyon, Dünya Kupası'na başlıyor!
Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'
Stefan Kuntz sandalyeden düştü, Türkçe küfretti!Stefan Kuntz sandalyeden düştü, Türkçe küfretti!
Anahtar Kelimeler:
2022 dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

Galatasaray'ın yıldızları milli maçta şov yaptı!

Galatasaray'ın yıldızları milli maçta şov yaptı!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.