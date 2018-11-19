İngiltere’nin efsane futbolcusu Paul Gascoigne’e cinsel taciz suçlaması

PAUL GASCOIGNE KİMDİR? Paul Gascoigne, 27 Mayıs 1967 tarihinde Gateshead, İngiltere‘de yoksul bir ailenin 4. çocuğu olarak doğdu. Daha 4 yaşındayken okul takımında oynamaya başladı. 13 yaşında Newcastle United kulübünün seçmelerini kazanarak altyapısında çalışmaya başladı. Gazza lakabını da bu dönemlerde kazandı. 1984-1985 sezonunda Newcastle United genç takımının kaptanlığını yaptı. 1985 yılında profesyonel oldu. 1987-1988 sezonunda yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı. Newcastle United döneminde 107 maçta oynayıp 25 gol attı.

1988 yılında yüksek bir transfer ücreti ile Tottenham Hotspur takımına geçti. Paul Gascoigne 1988-92 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da bir dünya yıldızı oldu. 4 sezonda 92 maçta forma giydi ve Gazzamania'nın başladığı 1990 yılında BBC tarafından yılın sporcusu seçildi.

1992 yılında İtalya takımı olan Lazio'ya transfer oldu. İtalya'daki çok parlak olmayan yıllarında 47 maçta 6 gol attı. 1993'de yanak kemiğini, 1994'de bacağını kıran Gazza, İtalya’ya alışmaktra güçlük çekti. Bu dönemde futbolundan çok skandallarıyla gündeme oturdu.

1995 yılında da İskoçya takımlarından Glasgow Rangers takımına imza attı. 1995-1996 sezonunda Glasgow Rangers formasıyla İskoçya Ligi şampiyonluğu ve İskoçya Kupası'nı kazandı. Paul Gascoigne de İskoçya’da yılın oyuncusu seçildi. 1997 sezonunda yine takımı İskoçya’da şampiyonu ve Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

1998 yılında İngiltere 1. Lig takımlarından Middlesbrough'a geçti. 2000-2002 yılları arasında “Everton”da oynadı. 2003 yılında bir sezon Burnley'de oynadı. 2002'de Amerikan kulübü DC United ile antrenmanlara çıktı ancak anlaşamadı. 2003'te Çin takımı Gansu Tianma ile teknik direktör-futbolcu olarak anlaşsa da SARS virüsünün yayılmasını sebebi ile 4 maç oynayıp 2 gol attıktan sonra anlaşmasını feshetti. 2004 yılında Boston United futbol takımı ile 5 maç yaptıktan sonra teknik direktörlük yapmak için futbolu bıraktı.