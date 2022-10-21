İngiltere'nin gündemine oturdu! Premier Lig'de Bilica vakası... 'Bu kraliçeye saygısızlık'

İngiltere Premier Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 12. haftasında Liverpool sahasında West Ham United'la karşı karşıya geldi. Karşılaşma Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, mücadeleye Virgil van Dijk damga vurdu.

Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarına girilirken, konuk ekip West Ham United penaltı kazandı. Dakikalar 45'i gösterdiği esnada Jarrod Bowen'ın kullandığı penaltı vuruşunda tecrübeli eldiven Alisson Becker gole izin vermezken, penaltı öncesi van Dijk'ın yaptığı hamle gündem oldu.

BEYAZ NOKTAYA ZARAR VERDİ!

VAR uyarısı sonrası gelen penaltı kararında karşılaşmanın hakemi Attwell pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Bu sırada Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk çevresini kontrol ettikten sonra ağır adımlarla penaltı noktasının yanına yürüdü. Hollandalı savunmacı penaltı noktasının üstüne basarak zemine zarar verdi.

"KRALİÇE ELIZABETH'İN ONURUNU ZEDELEDİ"

Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından West Ham United taraftarları Virgil van Dijk'a yoğun tepkilerde bulundu. West Ham United taraftarları yıldız futbolcuya dair sosyal medyada hakaret ve küfür içeren yorumlarda bulunmaya başladı. Bir West Ham United taraftarı, Virgil van Dijk'ın bu hareketinin futbolun itibarınıını zedelediğini ve Nobby Stiles ile Kraliçe Elizabeth'in onurunu zedelediğini savundu.

"DOĞRUDAN KIRMIZI KART"

Başka bir İngiliz taraftar bunun her maçta yapıldığı ancak Virgil van Dijk'ın kameralara yakalandığı için şanssız olduğunu dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Virgil van Dijk'ın bu hamlesinin Jarrod Bowen'ın kullandığı penaltıyı engelleme gibi bir şansı olmadığını belirtti. Sosyal medyada paylaşım yapan İngiliz futbolseverler, "Van Dijk penaltı noktasını bozuyor bu doğrudan kırmızı kart", "Van Dijk bu yaptığıyla büyük bir cezayı hakediyor", "Van Dijk penaltıdan önce noktayı bozuyor. Pislik" gibi ifadeler kullandılar.

AKILLARA BILICA GELDİ!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010 tarihindeki lig maçında sarı-lacivertli takımın ''Bilica'' lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşelemiş, daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Volkan Demirel kurtarmıştı.

