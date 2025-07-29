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İngiltere'nin önde gelen isimlerinden Ashley Young'ın Sky Sports'a röportajı olay oldu! Sky Sports arka planda görülenler sebebiyle özür diledi...

İngiliz futbolunun tanınan simalarından Ashley Young Everton'dan Ipswich Town'a transferinin ardından Sky'a röportaj verdi. Röportajın ardından yayıncı kuruluş arka planda çıkan bazı görüntülerden dolayı özür dilemek zorunda kaldı.

İngiltere'nin önde gelen isimlerinden Ashley Young'ın Sky Sports'a röportajı olay oldu! Sky Sports arka planda görülenler sebebiyle özür diledi...
Burak Kavuncu

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports İngiltere futbolunun efsanevi isimlerinden Ashley Young ile röportaj yaptı. Yıldız oyuncu ile yapılan röportajın ardından izleyiciler tarafından fark edilen bir detay sosyal medyada gündem oldu.

ŞOK GÖRÜNTÜLER!

İngiltere nin önde gelen isimlerinden Ashley Young ın Sky Sports a röportajı olay oldu! Sky Sports arka planda görülenler sebebiyle özür diledi... 1

İngiltere'nin eski milli oyuncusunun form durumunu anlattığı sırada, arka planda iki numaralı formayı giyen bir oyuncu, şortunu indirip kameraya doğru kalçasını gösterdi. İşler daha da ileriye gidip başka bir oyuncu uzanıp çıplak tene elini vuruyormuş gibi göründü. Bu olay sonrası Sky Sports açıklama yapmak zorunda kaldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

İngiltere nin önde gelen isimlerinden Ashley Young ın Sky Sports a röportajı olay oldu! Sky Sports arka planda görülenler sebebiyle özür diledi... 2

Röportaj da bu detayın fark edilmesi üzerine Sky Sports "Canlı yayınımız sırasında o bölümde gördüğünüz herhangi bir şey sizi rahatsız ettiği için özür dileriz." İfadeleri yer aldı.

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İngiltere Everton FC röportaj
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