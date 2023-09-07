İngiltere, Ozan Tufan'ı konuşuyor! Ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, attığı gollerle kendinden söz ettiriyor. Kariyer sezonunu yaşayan Ozan Tufan, Championship'te 'Ayın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.
Sezona fırtına gibi başlayan Ozan Tufan, Hull City formasıyla çıktığı 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Takımın değişilmez oyuncuları arasına giren Ozan Tufan, Hull City'nin ligdeki yükselişinde büyük rol oynuyor.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Ozan Tufan'ı birçok Türk kulübü yakından takip ediyor.