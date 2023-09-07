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İngiltere, Ozan Tufan'ı konuşuyor! Ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

07.09.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, Championship'te "Ayın Oyuncusu" ödülüne aday gösterildi. Hull City'de ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Ozan Tufan'ın bu çıkışı dikkatlerden kaçmadı.

İngiltere, Ozan Tufan'ı konuşuyor! Ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, attığı gollerle kendinden söz ettiriyor. Kariyer sezonunu yaşayan Ozan Tufan, Championship'te 'Ayın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.

4 MAÇIN TAMAMINDA GOL ATTI

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Sezona fırtına gibi başlayan Ozan Tufan, Hull City formasıyla çıktığı 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Takımın değişilmez oyuncuları arasına giren Ozan Tufan, Hull City'nin ligdeki yükselişinde büyük rol oynuyor.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Ozan Tufan'ı birçok Türk kulübü yakından takip ediyor.

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