İngiltere Premier Lig'de büyük şok! Dünyaca ünlü yıldızın doping testi pozitif çıktı... 4 yıl men edilebilir

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinde Chelsea'de forma giyen Mykhaylo Mudryk için herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

Chelsea, Ukraynalı futbolcuya yapılan rutin doping testlerinde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun doping kullandığını kesin bir dille kabul etmediği ifade edildi.

Chelsea, ayrıca hem kulübün hem de Mudryk'in doping testinin pozitif çıkmasının ardından ilgili makamlarla iletişimde olduğunu duyurdu.

4 YIL MEN EDİLEBİLİR

Mudryk, doping yaptığının kesinlik kazanması halinde futboldan 4 yıl men cezası alabilir.

Paul Pogba da geçtiğimiz yıl Juventus'ta oynadığı dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan 4 yıl men cezası almıştı.

Fransız yıldız, daha sonra cezasını CAS'a taşımış ve CAS, Pogba'nın yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığına hükmederek yıldız futbolcunun cezasını 18 aya düşürmüştü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mykhaylo Mudryk, yaptığı açıklamada "Federasyona verdiğim numunede yasaklı bir maddenin bulunduğu tarafıma bildirildi. Hiçbir zaman bilerek yasa dışı madde kullanmadığım veya herhangi bir kuralı ihlal etmediğim için bu benim için tam bir şok oldu. Ekibim ve ben bunun nasıl olabileceğini araştırıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yine de yakın zamanda sahalara dönmeyi umuyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazlasını söyleyemem ama mümkün olan en kısa sürede açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.