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İngiltere Premier Lig'de futbol tarihinin en ilginç ofsaytlarından biri yaşandı! Brighton, Manchester United'ı son dakikada devirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.08.2024 17:21
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Premier Lig'in 2. hafta açılış maçında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Son dakikada attıkları golle maçı kazanan Brighton, Premier Lig'de 2. hafta itibariyle liderliğini sürdürdü. Ancak maç 1-1 ilerken futbol tarihinin en ilginç ofsaytlarından biri gerçekleşti.

İngiltere Premier Lig'de futbol tarihinin en ilginç ofsaytlarından biri yaşandı! Brighton, Manchester United'ı son dakikada devirdi!

Premier Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan iki ekip, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Son dakikada attıkları golle maçı kazanan Brighton, Premier Lig'de 2. hafta itibariyle liderliğini sürdürdü.

FUTBOL TARİHİNİN EN İLGİNÇ OFSAYTI

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Karşılaşmada dakikalar 70'i gösterdiğinde, Bruno Fernandes'in içeri çevirdiği topa gelişine boş kaleye vuran Alejandro Garnacho'nun, topu filelerle buluşmak üzereyken, daha önce topa müdahale etmeye çalışan ancak başarılı olamayan takım arkadaşı Joshua Zirkzee'ye çizgi üzeri çarpması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı. Böylelikle futbol tarihinin en ilginç ofsaytlarından biri yaşanmış oldu.

BRIGHTON SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ

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Brighton Hove Albion, 32. dakikada Daniel Welbeck'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60. dakikada Amad Diallo Traore'nin golüyle eşitliği yakaladı. Brighton, Joao Pedro'nun 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United brighton premier lig
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