İngiltere Premier Lig ekiplerinden harcama rekoru! Zirvede sürpriz bir takım var...

İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.
Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.
Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.
Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.
Premier Lig kulüplerinin yaptıkları menajer ödemeleri şöyle:
Chelsea 75,140,524
Manchester City 60,626,025
Manchester United 34,054,001
Liverpool 31,500,211
Arsenal 24,760,875
Aston Villa 21,160,122
Tottenham 19,731,099
Newcastle 18,881,923
Bournemouth 15,999,925
West Ham United 13,880,365
Wolverhampton 13,392,541
Nottingham Forest 13,063,455
Fulham 12,062,906
Brighton 11,393,102
Crystal Palace 11,082,430
Everton 10,623,224
Brentford 8,147,957
Burnley 6,944,589
Sheffield United 5,127,509
Luton Town 2,020,146
Toplam
409,592,929 milyon