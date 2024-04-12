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İngiltere Premier Lig ekiplerinden harcama rekoru! Zirvede sürpriz bir takım var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2024 22:55
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İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, transfer yaparken ve sözleşme yenilerken futbolcu menajerlerine toplam 409,5 milyon sterlin ödeme yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden harcama rekoru! Zirvede sürpriz bir takım var...

İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.

Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.

Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.

Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.

Premier Lig kulüplerinin yaptıkları menajer ödemeleri şöyle:

TAKIMLAR ÖDENEN ÜCRET (STERLİN)

Chelsea 75,140,524

Manchester City 60,626,025

Manchester United 34,054,001

Liverpool 31,500,211

Arsenal 24,760,875

Aston Villa 21,160,122

Tottenham 19,731,099

Newcastle 18,881,923

Bournemouth 15,999,925

West Ham United 13,880,365

Wolverhampton 13,392,541

Nottingham Forest 13,063,455

Fulham 12,062,906

Brighton 11,393,102

Crystal Palace 11,082,430

Everton 10,623,224

Brentford 8,147,957

Burnley 6,944,589

Sheffield United 5,127,509

Luton Town 2,020,146

Toplam

409,592,929 milyon

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