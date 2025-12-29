İngiltere Premier Lig maçında Arda Turan'ı gülümseten tezahürat!

Premier Lig'de 18.hafta Cyrstal Palace-Tottenha karşılaşmasıyla son buldu. Karşılaşmadan A.Gray'in golüyle 1-0 galip ayrılan Tottenham arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından 3 paun almayı başardı.

Crystal Palace - Tottenham maçına giden Arda Turan, taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Maçı takip eden Arda Turan ise o anlar karşısında gülümsedi.

"Arda Arda e eee

Waka waka e eee"

CRYSTAL 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR...

Ev sahibi Crystal Palace ise son 3 maçta önce evine Manchester City'e 3-0, ardından deplasmanda Leeds'e 4-1 ve şimdi de iç sahada Tottenham'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuların ardından Palace 26 puanla 9.sırada yer aldı.