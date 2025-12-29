SPOR

İngiltere Premier Lig maçında Arda Turan'ı gülümseten tezahürat!

Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig'in 18.haftasında Tottenham Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Tottenham kötü gidişata dur dedi. Öte yandan maçı izlemeye giden Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'ın tribünlerden gelen waka waka şarkısına tepkisi gündem oldu.

Premier Lig'de 18.hafta Cyrstal Palace-Tottenha karşılaşmasıyla son buldu. Karşılaşmadan A.Gray'in golüyle 1-0 galip ayrılan Tottenham arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından 3 paun almayı başardı.

ARDA TURAN'I GÜLÜMSETTİ!

İngiltere Premier Lig maçında Arda Turan ı gülümseten tezahürat! 1

Crystal Palace - Tottenham maçına giden Arda Turan, taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Maçı takip eden Arda Turan ise o anlar karşısında gülümsedi.

"Arda Arda e eee
Waka waka e eee"

CRYSTAL 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR...

İngiltere Premier Lig maçında Arda Turan ı gülümseten tezahürat! 2

Ev sahibi Crystal Palace ise son 3 maçta önce evine Manchester City'e 3-0, ardından deplasmanda Leeds'e 4-1 ve şimdi de iç sahada Tottenham'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuların ardından Palace 26 puanla 9.sırada yer aldı.

