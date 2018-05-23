Iniesta Vissel Kobe ile anlaşmaya vardı!

Barcelona'dan ayrılan İspanyol efsane Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, eski Galatasaraylı Lukas Podolski'nin takımı Vissel Kobe ile anlaştı.
Andres Iniesta sosyal medya hesabından Japon kulübünün başkanı Hiroshi Mikitani ile olan fotoğrafını paylaştı.
Büyüyüp yetiştiği kulüp olan Barcelona'dan gözyaşları içinde ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, futbol yaşamına Japonya'da devam edecek.
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