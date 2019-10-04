İniş yerini hesaplayamayan paraşütçü karayoluna böyle indi

Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı’ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi’ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü her hangi bir kazaya sebep olmadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü.

(İHA)

