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  4. İnönü Üniversitesinden "Taliban üyesinin üniversiteden kabul aldığı" iddialarına ilişkin açıklama:

İnönü Üniversitesinden "Taliban üyesinin üniversiteden kabul aldığı" iddialarına ilişkin açıklama:

24.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası öğrencilerin vize işlemleri ve güvenlik araştırmaları, ilgili devlet kurumları tarafından yapılmakta ve bu süreç üniversitemizle iş birliği halinde yürütülmektedir. Güvenlik sorunu olan öğrenciler vize alamamakta veya vize alsa bile öğrencinin yasa dışı durumu saptandığında öğrenciliği sonlandırılmaktadır. Konu ile ilgili olarak üniversitemiz bundan sonraki süreçleri yakından takip edecektir"

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, "Taliban üyesinin üniversiteden kabul aldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Rektörlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Ağustos 2021 tarihinde bir ulusal televizyon kanalının, Afganistan'dan yaptığı canlı yayın sırasında üniversitenin adının geçtiği bir habere yer verdiği, haberin yanlış algılara sebebiyet vermemesi için konu hakkında aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (İNÜ-YÖS) her yıl dünya genelinde yaklaşık 20 ülkede ve ortalama 50 merkezde yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılındaki sınavımıza katılan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 4 bin 486'dır. Bu sınavlar, Türkiye Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışı eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İNÜ-YÖS, Afganistan'da Maarif Vakfı Türk Okullarında, 4 ayrı merkezde 19 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Bu sınav merkezleri Kabil, Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat şehirleridir. Bu sınava giren öğrencilerin büyük bir kısmı Türk okullarının kendi öğrencilerinden oluşmaktadır. Sınava giren Afganistan uyruklu öğrenci sayısı 384 olup sınav sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan öğrenci sayısı 105'tir. Üniversitemize şu ana kadar ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 64'tür. Bu sınavlar, şartları tutan bütün yabancı uyruklu öğrencilere açıktır. Bu sınava girip barajı aşanlara tercih hakkı verilmekte ve puanı tutan öğrenciler, bir programa ön kayıt hakkı kazanmaktadır. Ön kayıt yaptıran öğrenciler vize alıp kesin kayıt için üniversitemize geldiklerinde belgelerinin aslı incelenir, denklik işlemleri kontrol edilir."

Belge eksikliği olmayan öğrencilerin harç ücretini yatırarak üniversiteye kesin kayıt hakkı kazandığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası öğrencilerin vize işlemleri ve güvenlik araştırmaları, ilgili devlet kurumları tarafından yapılmakta ve bu süreç, üniversitemiz ile iş birliği halinde yürütülmektedir. Güvenlik sorunu olan öğrenciler vize alamamakta veya vize alsa bile öğrencinin yasa dışı durumu saptandığında öğrenciliği sonlandırılmaktadır. Konu ile ilgili olarak üniversitemiz bundan sonraki süreçleri yakından takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

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