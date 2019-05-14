İnşaatta bulundu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Londra’nın dış mahallelerinden birindeki rıhtım inşaatında çamur dolu bir çukurda bulunan üstü çamurla kaplı yavru hayvan hemen hastaneye götürülür. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkınlık yaratır.

Kendi imkanlarıyla kurtulamayacak bir hayvana yardım eli uzatmak yüce gönüllü bir davranış. Böyle bir durumdaki hayvana, hele ki içinde bulunduğu durumdan dolayı saldırganlaşan bir hayvana yardım etmek herkesin harcı değil. Böyle bir durumdaki hayvanı kurtarıp onun yeniden hayata tutunduğunu görmek ise en büyük ödül. Ancak bazen hayata tutunan hayvan size büyük bir sürpriz yapabiliyor, işte öyle bir sürprizin hikayesi bu.

Londra’da Canary Rıhtım inşaatında çalışan işçiler yakınlardan gelen bir hayvan çığlığı ile harekete geçer.

İnşaat alanını arayan işçiler çamurla dolu bir çukurun içerisinde bir yavru hayvanın kurtulmak için çırpındığını görürler. Ancak bu küçük hayvanın çamurla dolu bu çukurdan kendi başına kurtulması imkansızdır. Bir an önce harekete geçmezlerse hayvanın boğularak veya soğuktan ölmesi an meselesidir.

Kendi imkanlarıyla çukura inen işçiler hayvanı oradan çıkarıp derhal Güney Essex Vahşi Yaşam Hastanesi’ne ulaştırırlar.

Üzeri o kadar kalın bir çamur tabakasıyla kaplanmıştır ki yaşayıp yaşamadığını anlamak bile neredeyse imkansızdır. Hastane çalışanları hayvanın tam zamanında kurtarıldığını, biraz daha geç kalınması halinde ölümünün kaçınılmaz olduğunu söylerler.