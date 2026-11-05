Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Oda kokunuzu çöpe giden bu iki malzemeyle kendiniz hazırlayın!

Market raflarında satılan temizlik ürünleri hem bütçeyi zorluyor hem de içerikleri nedeniyle sağlık açısından zararlı olabiliyor. Ancak evde bulunan iki basit malzemeyle çok amaçlı temizlik spreyi hazırlamak mümkün. Üstelik bu yöntem, temizlik masraflarını azaltırken evin güzel kokmasına da yardımcı oluyor.

Oda kokunuzu çöpe giden bu iki malzemeyle kendiniz hazırlayın!
Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada temizlik önerileri paylaşan Candice, portakal kabuğu ve beyaz sirke kullanarak hazırladığı doğal temizleyicinin tarifini paylaştı. Uzman, limon ve misket limonu kabuklarının da aynı tarifte kullanılabileceğini belirtti.

Oda kokunuzu çöpe giden bu iki malzemeyle kendiniz hazırlayın! 1

İKİ MALZEMEYLE TEMİZLİK SPREYİ HAZIRLAYIN

Bu pratik tarif için öncelikle portakal kabuklarını büyük bir cam kavanoza koyun. Ardından kavanozu tamamen beyaz sirkeyle doldurun ve serin, kuru bir yerde 2-3 gün bekletin.

Bekleme süresi uzadıkça portakal kabuğunun kokusu sirkeye daha fazla geçiyor. Böylece temizlik sırasında sirkenin keskin kokusu yerine turunçgil kokusu öne çıkıyor.

Oda kokunuzu çöpe giden bu iki malzemeyle kendiniz hazırlayın! 2

SPREY ŞİŞESİNE SU EKLEYİN

Bekleme süresinin ardından hazırladığınız karışımı bir sprey şişesinin yarısına kadar doldurun. Kalan kısmına su ekleyin. Böylece evde kullanabileceğiniz çok amaçlı temizlik spreyi hazır hale geliyor.

Candice, evde kolayca hazırlanabilen bu karışımın pahalı temizlik ürünlerine alternatif olabileceğini belirtiyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!
Uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı Uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı

Anahtar Kelimeler:
oda kokusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.