Oda kokunuzu çöpe giden bu iki malzemeyle kendiniz hazırlayın!

Sosyal medyada temizlik önerileri paylaşan Candice, portakal kabuğu ve beyaz sirke kullanarak hazırladığı doğal temizleyicinin tarifini paylaştı. Uzman, limon ve misket limonu kabuklarının da aynı tarifte kullanılabileceğini belirtti.

İKİ MALZEMEYLE TEMİZLİK SPREYİ HAZIRLAYIN

Bu pratik tarif için öncelikle portakal kabuklarını büyük bir cam kavanoza koyun. Ardından kavanozu tamamen beyaz sirkeyle doldurun ve serin, kuru bir yerde 2-3 gün bekletin.

Bekleme süresi uzadıkça portakal kabuğunun kokusu sirkeye daha fazla geçiyor. Böylece temizlik sırasında sirkenin keskin kokusu yerine turunçgil kokusu öne çıkıyor.

SPREY ŞİŞESİNE SU EKLEYİN

Bekleme süresinin ardından hazırladığınız karışımı bir sprey şişesinin yarısına kadar doldurun. Kalan kısmına su ekleyin. Böylece evde kullanabileceğiniz çok amaçlı temizlik spreyi hazır hale geliyor.

Candice, evde kolayca hazırlanabilen bu karışımın pahalı temizlik ürünlerine alternatif olabileceğini belirtiyor.