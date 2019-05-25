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İnşaatta suçüstü yakalandılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde inşaattan demir çalarken görülen 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İnşaatta suçüstü yakalandılar

Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Polisler, inşaattan demir çalarken fark ettiği 3 kişiyi müdahale etti. Polisi gören şüpheliler Ferhat A. (30), Emre K. (18), ve Muhittin U. (19), kamyonete binerek kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında kamyonetle saklanmak için ağaçlık alana giren 3 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları 20 bin TL değerindeki demir ise inşaat firmasına teslim edildi.

sdsa

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya inşaat hırsız

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yav adamı serbest bırakacan neye kovalayıp yakalamaya çalışıyorsun. hayret
hangi partiye kayıtlı dırlar? sordunuz mu?
şunu bilin ki bu ülkede hırsızlık suç değil
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