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İnsan yemeye kıyamaz: Süslü çilek tatlısı tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyanın en şık tatlısını sadece 4 malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Süslü çilek tatlısı o kadar güzel bir görünüme sahip ki insan yemeye kıyamıyor!

İnsan yemeye kıyamaz: Süslü çilek tatlısı tarifi

Kısa sürede hem de oldukça pratik bir şekilde hazırlanan süslü çilek tatlısı için kolları sıvayın. Deneyip de tadını beğenmeyene rastlamadık. Ayrıca davet masalarına da harika bir şıklık katıyor bu tarif. İşte detayları.

MALZEMELER

10 adet çilek
Bir paket mini marshmallow
Bir su bardağı parçalanmış beyaz çikolata
Bir su bardağı damla çikolata
1/2 su bardağı yulaflı bisküvi

YAPILIŞI

Mini marshmallowları eritin ve çilekleri yarısına kadar içine batırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve çilekleri birbirine değdirmeden dizin. 15 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Damla çikolataları eritin ve buzdolabında çıkardığınız çilekleri marshmallow izinin yarısına kadar batırın. Ardından ufaladığınız bisküvilere batırın ve tekrar dondurun. Afiyet olsun.

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