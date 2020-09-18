İnsan yemeye kıyamaz: Süslü çilek tatlısı tarifi

Kısa sürede hem de oldukça pratik bir şekilde hazırlanan süslü çilek tatlısı için kolları sıvayın. Deneyip de tadını beğenmeyene rastlamadık. Ayrıca davet masalarına da harika bir şıklık katıyor bu tarif. İşte detayları.

MALZEMELER

10 adet çilek

Bir paket mini marshmallow

Bir su bardağı parçalanmış beyaz çikolata

Bir su bardağı damla çikolata

1/2 su bardağı yulaflı bisküvi

YAPILIŞI

Mini marshmallowları eritin ve çilekleri yarısına kadar içine batırın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve çilekleri birbirine değdirmeden dizin. 15 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Damla çikolataları eritin ve buzdolabında çıkardığınız çilekleri marshmallow izinin yarısına kadar batırın. Ardından ufaladığınız bisküvilere batırın ve tekrar dondurun. Afiyet olsun.

