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İnsanların yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 08:48 | Son Güncelleme

İnsanlar bazen aşk kaçamakları, bazen geç kalma, bazense çok daha basit konular nedeniyle birbirine yalan söyleyebilir. Ancak söylenen yalanları anlamanın bazı püf noktaları var. Peki karşınızdaki insanın size yalan söyleyip söylemediğini anlamak için nelere dikkat etmeniz gerekir?

Bilim insanlarına göre bu sorunun cevabı oldukça net. Karşınızdaki her ne kadar profesyonel yalancı olursa olsun, dikkatle inceleyeceğiniz tavırları o kişinin yalanını ortaya çıkarmaya yetecektir. İşte yalan söylediğini şüphelendiğiniz kişide dikkat etmeniz gereken davranışlar...

Yalan söyleyen kişiler kendini ele veriyor!

AĞIZLARINI KAPAMAYA ÇALIŞIRLAR

AĞIZLARINI KAPAMAYA ÇALIŞIRLAR
İnsanlar yalan söylerken genelde ağızlarını kaparlar. Ellerini ağızlarına götüren insanlar yalan söylüyor olabilir. Aslında bu şekilde iletişimlerini kesmek istediklerini göstermiş olurlar istemeden. Bu arada başlarına, karınlarına ve hassas bölgelerine de dokunabilirler çünkü kendilerini yalan söylerken savunmasız hissedeceklerdir.

KENDİLERİNİ TEKRAR EDER VE ÇOK FAZLA DETAY VERİRLER

KENDİLERİNİ TEKRAR EDER VE ÇOK FAZLA DETAY VERİRLER
Yalan söyleyen insanlar sessiz kalmakta zorlanırlar. Fazla konuşup yalanlarını detaylandırmak, fazladan bilgi vererek örtmek isterler. Bu da onları normal zamanlardan daha konuşkan yapar. Bu arada durumu toparlamak için zaman kazanmaya çalışırken aynı cümleleri tekrar etme eğilimi gösterirler. Siz susarsanız bu durum daha da şiddetlenecektir.

HER AN KAÇMAYA HAZIR GİBİ HAREKET EDERLER

HER AN KAÇMAYA HAZIR GİBİ HAREKET EDERLER
Yalan söyleyen insanlar, bilinçsiz bir kaçış rotası bulma girişimi ile oturuyorlarsa eğer vücutlarını kapıya doğru döndürür, ayakta olduklarında ise kapıya doğru yaklaşırlar. Bedenleri bilinçsiz bir kaçış hazırlığı içerisine girdiğinde, rahat bir pozisyondan tedbirli bir duruşa geçebilirler.

SÖZLERİYLE DAVRANIŞLARI ÇELİŞKİLİDİR

SÖZLERİYLE DAVRANIŞLARI ÇELİŞKİLİDİR
Söylediği şeylerle vücut dili arasındaki uyumsuzluk muhtemelen yalan söylemesinden kaynaklanıyordur. Üzücü bir şeyden bahsederken farkında olmadan gülümseyebilir ya da bunun tam tersini yapabilir. Dikkatle izlerseniz fark edebilirsiniz.

NEFES ALIŞ VERİŞLERİ FARKLILAŞIR

NEFES ALIŞ VERİŞLERİ FARKLILAŞIR
İnsanlar yalan söylemeye başladıklarında, refleks olarak daha ağır nefesler almaya başlarlar; çünkü yalan söylemek, kalp atış hızında ve kan akışında değişiklik yaratır. Hatta bazen vücudun yalan söylemeye ağızdaki mukoza zarlarını kurutarak tepki vermesi ile konuşmakta güçlük çekerler.

GÖZ HAREKETLERİNDE FARK EDİLİR ŞEKİLDE DEĞİŞMELER OLUR

GÖZ HAREKETLERİNDE FARK EDİLİR ŞEKİLDE DEĞİŞMELER OLUR
Gözler ruhun aynasıdır derler. Gözler yalan söylediğimizin ipuçlarını da verebilir. Normalde konuşurken gözleri size ya da hatırlamaya çalıştığı bir şey varsa havaya doğru bakan bir kişi gözlerini yere eğiyorsa ya da kapı, pencere gibi çıkış noktalarına bakıyorsa yalan söyleme ihtimali fazladır.

AGRESİFLEŞİRLER

AGRESİFLEŞİRLER
Yalancılar, sohbet esnasında görünür bir sebep olmaksızın sinirlenebilirler. Zaman zaman saldırganlaşır ve size sinirlenmişcesine jest ve mimikleri olabilir.

SÜREKLİ HAREKET EDERLER

SÜREKLİ HAREKET EDERLER
Kişi ne kadar kendinden emin bir yalancı olursa olsun, yalan söylerken sürekli hareket etme eğilimi gösterir. Gergin olduğu, yalanının anlaşılacağı endişesi taşıyan kişi bunu sürekli hareket ederek dışa vurur. Saçları, kulakları, yüzüyle oynayabilir. Özellikle ayakları hareketlenebilir çünkü diğer maddelerde de gördüğümüz gibi hep kaçma eğilimi hissedecektir ve bu da vücudun ayaklara hareket sinyali yollamasına sebep olur...
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yalan aldatma

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