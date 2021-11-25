İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardı

Amerikalı ve Güney Afrikalı araştırmacıların insanlık tarihine dair yaptığı uzun çalışmalar sonucunda yeni bir bilimsel veriye ulaşıldı. Araştırmacılar, yeni keşfin insanların ilk atalarının nasıl hareket ettiği konusundaki yıllardır süren tartışmayı sona erdirdiğini söyledi.

Soyu tükenmiş bir insan atasının omur kemikleri Güney Afrika’daki bir mağaradan püskürtülen kaya yığınlarında bulundu. Bu keşif yaklaşık 2 milyon yıl önce, insanlığın ilk atalarının hem yürüme hem de tırmanma yeteneklerinin olduğunu açıkladı.

BEL YAPISI İNCELENDİ

Araştırmacılar, türe ait bulunan yeni fosil parçasının Australopithecus sediba’nın kavisli bir bele sahip oluğunu gösterdiğini söyledi. Bu durum ise onun maymunlar gibi tırmanmak için üst uzuvlarını kullandığını ve iki ayak üzerinde yürümek için çok zaman harcadığını gösteriyor. ABD’deki New York Üniversitesi ve Güney Afrika'daki, Witwatersrand Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, insansıya ait bilgileri tamamlamak için omur fosilleri üzerinden yapılan incelemelerle ortaya konuldu.

İLK KEZ 2010 YILINDA TANIMLANDI

Australopithecus sediba ilk olarak 2010 yılında Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki Witwatersrand Üniversitesi’nden Lee Berger ve ekibi tarafından tanımlandı. Son fosiller, Johannesburg'un kuzey batısında, "İnsanlığın Beşiği Dünya Miras Alanı"ndaki Malapa bölgesinin yanından geçen bir maden yolunun kazıları sırasında 2015 yılında bulundu. Araştırmacılar, kısmen korunmuş iki bireyi tanımladılar: Karabo adında bir erkek çocuk ve yetişkin bir kadın. Araştırmacılar, kadına Swahili dilinde 'koruyucu' anlamına gelen Issa adını verdi.



