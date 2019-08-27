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'İnsanlık ölmüş' dedirten olay... Sadece izlediler

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 27.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa'da farkındalık oluşturmak için renkli etkinliklere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, denizde boğulma taklidi yaptı fakat kimse yardımına gitmedi.

Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi. Boğulma numarası yapan tiyatrocuya kimse yardım etmedi. Uzun süre denizin içinde batıp çıkan Keskin, bu esnada çığlıklar atarak boğulduğunu belli etmeye çalıştı, ama kimsenin oralı bile olmadı. Keskin, insanların bu konuda bilgisiz olduğunu belirterek, insanları boğulmalara karşı şuurlu olmaya davet etti.

Vatandaşları boğulmalara karşı bilinçlendirmek için böyle bir rol yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa sosyal deney boğulma farkındalık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kimse yardıma gitmedi derken, hayat kurtaracak kadar yüzme bilmezse kendiside ölür. her yıl birini kurtarmak için nehir baraj ve denizde kaç insan ölüyor. van havliyle boğulan şahıs kurtarmaya gelen şahsıda içeri çeker. bunu sosyal deney diye çekende haber yapanda malesef yetersiz. buradan alınacak tek sosyal mesaj yüzme bilmiyorsan boyunu aşan suya girme, yoksa boğulursundan başka birşey olamaz
boğulurken zengin olduğun belli değil yoksa senin için hayatını adayanlar sıraya girerdi !
dayı başka işmi bulamadın..
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