Arka bahçesinde nükleer reaktör üreten ve bütün mahalleyi ürettiği radyoaktif etkisi altına alan gencin hikayesi: David Charles Hahn

Bir izci olan David Hahn her zaman bilime ilgi duyuyordu. Annesi ve babası boşandıktan sonra kendini sadece bu işe verdi ve deneyler yapmaya başladı. Dedesinin hediye ettiği “Kimya Deneylerinin Altın Kitabı”nı aldıktan sonra evlerinin bodrum katında bir laboratuvar kurdu. Yaşı büyüdükçe çeşitli işlerde çalışarak laboratuvarı için yeni ekipmanlar aldı. İzci arkadaşlarının söylediğine göre bir gün toplantılardan birine yüzü turuncu bir şekilde geldi. Bunun nedeni ise kantaksantin adı verilen bir tür kimyasal pigmentti. Bir başka gün ise gece kampında yanlışlıkla toz halindeki bir yığın magnezyumu tutuşturup çevreyi ateşe verdi. İstediği şey havai fişek yapmaktı.

Deneylerinin en büyük sonuçlarından biri ise evinde kurduğu laboratuvarı havaya uçurması oldu. Kırmızı fosfor dolu bir kavanozun patladığı ve David’in hastanelik olduğu söyleniyor. Ailesi ise Charles ve deneylerini her daim desteklemeyi sürdürdü. Ev alev alında annesi laboratuvarını evin arkasındaki kulübeye taşınmasını istedi.

14 yaşına geldiğinde izci grubu tarafından verilen Nükleer Bilim Rozet’ini bir nükleer reaktör modeli inşa ederek kazandı. Bu model ona inanılmaz bir fikir verdi Gerçek bir nükleer reaktör üretecekti. Yaptı da. Zaten gözlerden uzak bir laboratuvara sahip olan David 2 sene içerisinde reaktörünü inşa etmeyi başardı.