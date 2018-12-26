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Instagram’da paylaştıkları fotoğraflar olay yarattı

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 26.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

Komedyen Ashley Hesseltine öyle bir akım başlattı ki, şimdi o sayfaya erkeklerden fotoğraf yağıyor.

“Erkekler de Instagram’da kızlar gibi fotoğraf paylaşsaydı nasıl görünürdü?” fikrinden yola çıkan bu akımla birlikte, erkeklerden birbirinden eğlenceli fotoğraflar gelmeye başlamış. Gelen fotoğraflar Instagram’da 'Bros Being Basic' adlı hesapta paylaşılıyor. 'Bros Being Basic' hesabının 871 binden fazla takipçisi bulunmakta.

İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Ashley Hesseltine; “Yaptığımız şey kadınlarla alay etmek değil, tam tersine kadınlara saygı göstermek. Ben de bir kadınım ve şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadım. Ortaya çıkardığımız içerik saldırgan değil, tam tersine kadınların gösterdiği eğilimleri kendilerine yansıtmak. Kadın takipçilerimiz de bu sayfada kendi yaptıklarını görüp, kendileriyle eğleniyor.” dedi.

İşte 'Bros Being Basic' hesabına gelen birbirinden eğlenceli fotoğraflar...

Instagram’a koydukları fotoğraflar olay yarattı

Erkekler de Instagram’a kızlar gibi fotoğraf koysaydı nasıl görünürdü?

Erkekler de Instagram’a kızlar gibi fotoğraf koysaydı nasıl görünürdü?
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Anahtar Kelimeler:
Bros Being Basic Ashley Hesseltine instagram

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