Instagram’da paylaştıkları fotoğraflar olay yarattı

“Erkekler de Instagram’da kızlar gibi fotoğraf paylaşsaydı nasıl görünürdü?” fikrinden yola çıkan bu akımla birlikte, erkeklerden birbirinden eğlenceli fotoğraflar gelmeye başlamış. Gelen fotoğraflar Instagram’da 'Bros Being Basic' adlı hesapta paylaşılıyor. 'Bros Being Basic' hesabının 871 binden fazla takipçisi bulunmakta.

İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Ashley Hesseltine; “Yaptığımız şey kadınlarla alay etmek değil, tam tersine kadınlara saygı göstermek. Ben de bir kadınım ve şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadım. Ortaya çıkardığımız içerik saldırgan değil, tam tersine kadınların gösterdiği eğilimleri kendilerine yansıtmak. Kadın takipçilerimiz de bu sayfada kendi yaptıklarını görüp, kendileriyle eğleniyor.” dedi.

İşte 'Bros Being Basic' hesabına gelen birbirinden eğlenceli fotoğraflar...