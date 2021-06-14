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Instagram'da tektaş yarışı başladı! Demet Akalın'ın meşhur yüzüğüne rakip olan isme çok şaşıracaksınız

14.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada tektaş paylaşma furyası başka bir boyuta sıçradı. Demet Akalın'ın meşhur tektaş fotoğrafına rakip olan Tuba Ünsal'ın paylaşımı, ikilinin takipçilerini coşturdu.

Instagram'da tektaş yarışı başladı! Demet Akalın'ın meşhur yüzüğüne rakip olan isme çok şaşıracaksınız

Sosyal medyada sürekli bir yarış ve gösteriş halinde olan ünlü isimler için yeni bir alan daha açılmış gibi görünüyor, tektaş paylaşımları. Evlenen, nişanlanan, hediye alan ya da özel gününü paylaşan bütün kadın ünlüler arasında bir tektaş paylaşma sevdasıdır gidiyor. Son olarak, Demet Akalın çıktığı Dubai tatilinde şezlongda uzanırken tektaş yüzüğünü paylaşarak herkesin dikkatini üzerine çekti.

Demet Akalın

Oldukça büyük olan ve 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğünü alakasız bir anda bile paylaşması, daha önce yaptığı "geçinememe" ve "garibanlık" açıklamaları yüzünden yerden yere vuruldu. Demet Akalın'ın yüzüğü akıllarda öyle bir yer etti ki, paylaşılan her yüzük o tektaşla kıyaslanmaya başladı. Dün, benzer bir olay ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın da başına geldi.

Hemen haber uçurdular

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal, dün yüzüğünü çok ön plana çıkaran bir paylaşım yaptı. Takipçilerinin bayıldığı yüzük hemen Demet Akalın'ınkiyle kıyaslandı.

Demet Akalın tektaş Tuba Ünsal

Tuba Ünsal'ın bir takipçisi, "Tektaş olay." diyerek Demet Akalın'ı etiketledi ve sordu: "Demet abla seninkinden büyük mü?"

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Instagram
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