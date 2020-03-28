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Instagram'dan CZN Burak paylaşımıyla ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı yemeklerle dikkat çeken CZN Burak, sosyal medya devinin resmi hesabından paylaştığı ilk Türk oldu. CZN Burak'tan ise Instagram'a teşekkür gecikmedi.

Instagram'dan CZN Burak paylaşımıyla ilk

Yaptığı dev porsiyonlardaki yemekleriyle tanınan sosyal medya fenomeni CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaştığı ilk Türk oldu.

Instagram, CZN Burak'ın evinin salonunda yemek yaparken çekilen videosunu 340 milyon takipçisiyle paylaştı.

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Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir Instagram'ın bu paylaşımını hesabında paylaşarak sosyal medya devine bu postundan ötürü teşekkür etti.

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CZN Burak dev porsiyonlu yemeklerinin yanı sıra yoksullara ulaştırdığı yardımlarla da biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
instagram, CZN Burak,

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