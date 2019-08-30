Instagram fenomeni paylaşımıyla tartışma yarattı!

Sosyal medya hesabında gezdiği ülkelerde çekildiği fotoğrafları paylaşan Arjantinli Instagram fenomeni Tupi Saravia'nın bazı fotoğrafları tartışma yarattı.

Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan fenomen ismin bazı paylaşımlarındaki bulut biçimleri birebir benzerlik gösteriyor.

Çok sayıda kullanıcı fenomen ismi, paylaştığı bazı fotoğraflardaki benzerlikler sebebiyle yalan algı yaratmakla suçladı.

Konunun bir anda sosyal medyada viral hale gelmesi sebebiyle Tupi Saravia açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tupi Saravia gökyüzünün fazla parladığı fotoğrafları Quickshot adlı uygulama aracılığı ile rengini düzelttiğini itiraf etti.

Tupi Saravia ayrıca sosyal medyada kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere sert yanıt verdi.

Yalan atmadığını söyleyen Tupi Saravia yanlış hiçbir şey yapmadığını ve niyetinin insanları kandırmak olmadığını ifade etti.

Tupi Saravia'nın bahsettiği uygulamanın, gökyüzü kontrol özelliği sayesinde fotoğrafa belli başlı bulut şekilleri eklenebiliyor.



