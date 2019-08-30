Mynet Trend

Instagram fenomeni paylaşımıyla tartışma yarattı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 30.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Arjantinli Instagram fenomeni Tupi Saravia sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya sebep oldu.

Sosyal medya hesabında gezdiği ülkelerde çekildiği fotoğrafları paylaşan Arjantinli Instagram fenomeni Tupi Saravia'nın bazı fotoğrafları tartışma yarattı.

Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan fenomen ismin bazı paylaşımlarındaki bulut biçimleri birebir benzerlik gösteriyor.

Çok sayıda kullanıcı fenomen ismi, paylaştığı bazı fotoğraflardaki benzerlikler sebebiyle yalan algı yaratmakla suçladı.

Konunun bir anda sosyal medyada viral hale gelmesi sebebiyle Tupi Saravia açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tupi Saravia gökyüzünün fazla parladığı fotoğrafları Quickshot adlı uygulama aracılığı ile rengini düzelttiğini itiraf etti.

Tupi Saravia ayrıca sosyal medyada kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere sert yanıt verdi.

Yalan atmadığını söyleyen Tupi Saravia yanlış hiçbir şey yapmadığını ve niyetinin insanları kandırmak olmadığını ifade etti.

Tupi Saravia'nın bahsettiği uygulamanın, gökyüzü kontrol özelliği sayesinde fotoğrafa belli başlı bulut şekilleri eklenebiliyor.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi
Maç izlerken yaşandı! Korkunç anlarMaç izlerken yaşandı! Korkunç anlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomeni fenomen instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Dikkat! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Dikkat! Yarın sabaha kadar etkili olacak

Ünlü teknik adamın kızı hayatını kaybetti

Ünlü teknik adamın kızı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul'a geldi

'En yakışıklı mahkum' İstanbul'a geldi

Fas'ta sel: 7 kişi öldü

Maç izlerken yaşandı! Korkunç anlar

Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

Kız arkadaşı tarafından aldatıldığını öğrendi, böyle intikam aldı

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Apple Amazon'daki yangınla mücadele için bağış yapacak

Apple'dan Amazon'daki yangınla mücadele için bağış

İspanyol yolcu Münih Havalimanı'nda 130 uçuşu iptal ettirdi

Havalimanında alarm! İspanyol yolcu, 130 uçuşu iptal ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.