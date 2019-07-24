Instagram'ın en çok kazanan 10 ünlüsü belli oldu

Servis Hopper HQ, Instagram List 2019'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı.
Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine 1.266.000 dolar ödeme yapılıyor.
10. Justin Bieber
Takipçi sayısı: 115 milyon
Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları
9. Neymar da Silva Santos Junior
Takipçi sayısı: 123 milyon
Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları
8. Taylor Swift
Takipçi sayısı: 119 milyon
Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları
7. Beyonce Knowles
Takipçi sayısı: 130 milyon
Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları
6. Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 150 milyon
Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları
5. Selena Gomez
Takipçi sayısı: 153 milyon
Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları
4. Kim Kardashian West
Takipçi sayısı: 144 milyon
Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları
3. Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 176 milyon
Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları
2. Ariana Grande
Takipçi sayısı: 160 milyon
Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları
1. Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 141 milyon
Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD doları
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