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Instagram'ın en çok kazanan 10 ünlüsü belli oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Instagram’da paylaşımlarından en çok para kazanan ünlülerin bu yılki listesi belli oldu. Listenin zirvesine, ABD'li reality show yıldızı ve kozmetik firması sahibi 21 yaşındaki Kylie Jenner yerleşti.

Servis Hopper HQ, Instagram List 2019'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı.

Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine 1.266.000 dolar ödeme yapılıyor.

10. Justin Bieber

Takipçi sayısı: 115 milyon
Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları

9. Neymar da Silva Santos Junior

Takipçi sayısı: 123 milyon
Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları

8. Taylor Swift

Takipçi sayısı: 119 milyon
Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları

7. Beyonce Knowles

Takipçi sayısı: 130 milyon
Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları

6. Dwayne Johnson

Takipçi sayısı: 150 milyon
Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları

5. Selena Gomez

Takipçi sayısı: 153 milyon
Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları

4. Kim Kardashian West

Takipçi sayısı: 144 milyon
Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları

3. Cristiano Ronaldo

Takipçi sayısı: 176 milyon
Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları

2. Ariana Grande
Takipçi sayısı: 160 milyon
Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları

1. Kylie Jenner

Takipçi sayısı: 141 milyon
Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD doları

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Justin Bieber Kardashian

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