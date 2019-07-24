Instagram'ın en çok kazanan 10 ünlüsü belli oldu

Servis Hopper HQ, Instagram List 2019'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı.

Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine 1.266.000 dolar ödeme yapılıyor.

10. Justin Bieber

Takipçi sayısı: 115 milyon

Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları

9. Neymar da Silva Santos Junior

Takipçi sayısı: 123 milyon

Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları

8. Taylor Swift

Takipçi sayısı: 119 milyon

Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları

7. Beyonce Knowles

Takipçi sayısı: 130 milyon

Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları

6. Dwayne Johnson

Takipçi sayısı: 150 milyon

Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları

5. Selena Gomez

Takipçi sayısı: 153 milyon

Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları

4. Kim Kardashian West

Takipçi sayısı: 144 milyon

Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları

3. Cristiano Ronaldo

Takipçi sayısı: 176 milyon

Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları

2. Ariana Grande

Takipçi sayısı: 160 milyon

Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları

1. Kylie Jenner

Takipçi sayısı: 141 milyon

Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD doları

