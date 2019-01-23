Instagram'ın sevimli fenomeni: Ayı Semyon

İşte Instagram'ın yeni fenomeni Ayı Semyon...

Instagram'ın yeni fenomeni: Ayı Semyon

Rusya'da bir çift evlerinde ayı besliyor. Ayının sevimli halleri sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. İşte Instagram'ın yeni fenomeni Ayı Semyon...

Moskova yakınlarında yaşayan Svetlana ve Yuri Pantelenko çifti, doğduğu günden beri Semyon isimli ayıya bakıyor.

Semyon şimdi iki yaşında ve fazlasıyla evcil. Birlikte yaşadığı insanlara sevgisini göstermek hiç çekinmiyor.

Pantelenko çifti onu çok seviyor, o da onları çok seviyor.

Doğduğundan beri Pantelenko çiftiyle yaşayan ayı Seymon'un babası Stepan da çift tarafından 1993 yılında bir sirkten kurtarılmış.

Pantelenko çifti, @svetlan_nko69 instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni alıyor.