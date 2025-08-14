Instagram'ın yeni özelliği tepki çekti! Savcılar kaldırılmasını istiyor! Çocuklar risk altında...

Instagram'da 6 Ağustos’ta kullanıma sunulan Harita özelliği, yayınlanır yayınlanmaz tartışma yarattı. Özellik, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmasına olanak tanıyor.

ABD genelinde 37 eyaletin başsavcısı ise, özelliğin özellikle reşit olmayan kullanıcılar için tehlike oluşturabileceğini vurguladı. Savcılar, Meta'dan özelliğin reşit olmayanlarda tamamen devre dışı bırakılması ve kullanıcıların konum verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda net bilgilendirilme talebinde bulundu. “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” uyarısı yapıldı.

İKİ KEZ ONAY VERİNCE AKTİF OLUYOR

Instagram CEO’su Adam Mosseri, özelliğin kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini belirterek kullanıcıların özellikle ilgili karışıklık yaşadığını söyledi. Meta sözcüsü Andy Stone da, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu, kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini ve ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini açıkladı.